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20.02.17 / 05:58 Новости / Россия и мир / Экономика

На Камчатке построят две дороги за 275 млн рублей

В рамках проекта ТОР

На Камчатке построят две дороги за 275 млн рублей. Об этом в понедельник сообщили в Правительстве Камчатского края.

Дороги будут построены для транспортной доступности площадки «Зеленовские озерки».  Власти планируют построить два проезда: 3 км и 1,5 км. Площадка «Зеленовские озерки» располагается в 20 км от города Елизово. Строительство будет проводиться в рамках проекта территории опережающего развития (ТОР) «Камчатка».

Напомним, с 2015 года на Дальнем Востоке запланировано создание девяти ТОР. В дальнейшем проект хотят распространить на Восточную Сибирь, Калининградскую область, моногорода и другие части РФ. Территория опережающего социально-экономического развития – экономическая зона с льготными налогами, облегченными административными процедурами и другими привилегиями. Такие зоны создаются для привлечения инвестиций, развития бизнеса и улучшение жизни в регионе.

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