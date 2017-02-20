На Камчатке построят две дороги за 275 млн рублей В рамках проекта ТОР

На Камчатке построят две дороги за 275 млн рублей. Об этом в понедельник сообщили в Правительстве Камчатского края.

Дороги будут построены для транспортной доступности площадки «Зеленовские озерки». Власти планируют построить два проезда: 3 км и 1,5 км. Площадка «Зеленовские озерки» располагается в 20 км от города Елизово. Строительство будет проводиться в рамках проекта территории опережающего развития (ТОР) «Камчатка».

Напомним, с 2015 года на Дальнем Востоке запланировано создание девяти ТОР. В дальнейшем проект хотят распространить на Восточную Сибирь, Калининградскую область, моногорода и другие части РФ. Территория опережающего социально-экономического развития – экономическая зона с льготными налогами, облегченными административными процедурами и другими привилегиями. Такие зоны создаются для привлечения инвестиций, развития бизнеса и улучшение жизни в регионе.