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20.02.17 / 22:58 Новости / Россия и мир

Полиция провела обыск штаб-квартиры партии Ле Пен

По делу о создании фиктивных рабочих мест

Ле Пен

Полиция обыскала штаб-квартиру французской партии «Национальный фронт». Об этом передает телеканал BFM TV в понедельник.

Лидер партии Марин Ле Пен якобы создавала фиктивные рабочие места во время работы в Европарламенте. Речь идет о трудоустройстве двух ее помощников.

Это не первый обыск по этому делу. Расследование в отношении «Национального фронта» началось в 2015 году. По версии следствия, сотрудники Европарламента от партии Ле Пен получали жалованье от Евросоюза, но работали только во французском отделении партии.

Добавим, представители «Национального фронта» утверждают, что это подстроенная кампания, цель которой нарушить ход выборов. Президентские выборы во Франции состоятся в два тура 23 апреля и 7 мая. По данным опросов, за Марин Ле Пен в первом туре готовы отдать голоса 26% избирателей.

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