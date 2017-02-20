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20.02.17 / 10:51 Новости / Россия и мир

У главы транспортной инспекции Приморья прошли обыски — СМИ

По делу о взятке

ск фсб обыскПо месту жительства и работы главы приморского управления Ространснадзора Юрия Губарева. Об этом в понедельник сообщает goldenmost.ru.

По данным издания, обыски проводят сотрудники ФСБ и Следственного комитета. Следственные мероприятия проводятся в рамках расследования уголовного дела о взятке.

Заявление на Губарева в правоохранительные органы подал директор автобусной компании. Он утверждает, что передал главе приморского  Ространснадзора взятку через двух инспекторов. Эти средства предназначались за неприятие штрафных санкций.

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