У главы транспортной инспекции Приморья прошли обыски — СМИ По делу о взятке

По месту жительства и работы главы приморского управления Ространснадзора Юрия Губарева. Об этом в понедельник сообщает goldenmost.ru.

По данным издания, обыски проводят сотрудники ФСБ и Следственного комитета. Следственные мероприятия проводятся в рамках расследования уголовного дела о взятке.

Заявление на Губарева в правоохранительные органы подал директор автобусной компании. Он утверждает, что передал главе приморского Ространснадзора взятку через двух инспекторов. Эти средства предназначались за неприятие штрафных санкций.