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20.02.17 / 11:51 Новости / Общество / Россия и мир

Opel отзовет 597 автомобилей в России из-за проблем с ремнем безопасности

Компания отзовет Opel Mervia

Opel отзоветВ России отзовут 597 Opel Mervia из-за дефекта в конструкции ремня безопасности. Об этом в понедельник сообщили в Росстандарте.

Причиной отзыва стало повреждение провода преднатяжителя ремня безопасности водителя. Дилерские центры отремонтируют отозванные авто бесплатно.

Отзыву подлежат авто, реализованные в срок с июля 2011 года по сентябрь 2015 года. Владельцев автомобилей с дефектом уведомят дилеры ООО «Джи Эм Авто».

Ранее стало известно о планах британского правительства поддержать PSA Group при покупке Opel. Предполагается, что таким образом сделку удастся оградить от негативного влияния Brexit.

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