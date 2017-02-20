Opel отзовет 597 автомобилей в России из-за проблем с ремнем безопасности Компания отзовет Opel Mervia

В России отзовут 597 Opel Mervia из-за дефекта в конструкции ремня безопасности. Об этом в понедельник сообщили в Росстандарте.

Причиной отзыва стало повреждение провода преднатяжителя ремня безопасности водителя. Дилерские центры отремонтируют отозванные авто бесплатно.

Отзыву подлежат авто, реализованные в срок с июля 2011 года по сентябрь 2015 года. Владельцев автомобилей с дефектом уведомят дилеры ООО «Джи Эм Авто».

Ранее стало известно о планах британского правительства поддержать PSA Group при покупке Opel. Предполагается, что таким образом сделку удастся оградить от негативного влияния Brexit.