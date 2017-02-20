Треть жителей Петербурга всегда приходят на работу вовремя — Исследование Основная причина опоздания - пробки

Всегда приходят на работу вовремя 31% сотрудников петербургских компаний. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного службой исследований HeadHunter и опубликованные в понедельник.

Каждый день на работу опаздывают 9% опрошенных, а 16% респондентов признались в том, что опаздывают несколько раз в неделю. Еще 19% опаздывают на работу реже раза в месяц.

Основной причиной опозданий стали пробки — из-за них на работу вовремя не могут добраться 57% сотрудников петербургских компаний. В том, что они долго не могут проснуться признались 26% петербуржцев, 20% опаздывают из-за того, что не могут быстро собраться, а 9% опрошенных опаздывают из-за различных домашних забот.