ЦБ возложил функции временной администрации банка «Пересвет» на АСВ На полгода

Банк России передал функции временной администрации банка «Пересвет» Агентству по страхованию вкладов (АСВ). Об этом в ЦБ сообщили в понедельник.

Срок действия этой администрации – полгода. Одновременно с этим полномочия утратила временная администрация, которую назначили 21 октября.

Напомним, в понедельник ЦБ отключил «Пересвет» от системы БЭСП. Это произошло уже во второй раз. На начало года отрицательный капитал банка оценивали в 45,8 млрд рублей. В феврале акционеры банка решили сделать дополнительный выпуск облигаций нак сумму 125 млрд рублей.