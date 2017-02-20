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20.02.17 / 13:14 Банки / Новости / Россия и мир / Финансы

ЦБ возложил функции временной администрации банка «Пересвет» на АСВ

На полгода

"Пересвет" АСВБанк России передал функции временной администрации банка «Пересвет» Агентству по страхованию вкладов (АСВ). Об этом в ЦБ сообщили в понедельник.

Срок действия этой администрации – полгода. Одновременно с этим полномочия утратила временная администрация, которую назначили 21 октября.

Напомним, в понедельник ЦБ отключил «Пересвет» от системы БЭСП. Это произошло уже во второй раз. На начало года отрицательный капитал банка оценивали в 45,8 млрд рублей. В феврале акционеры банка решили сделать дополнительный выпуск облигаций нак сумму 125 млрд рублей.

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