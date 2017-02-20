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20.02.17 / 13:40 Новости / Политика / Россия и мир

Песков назвал «безответственной» идею о российской подоплеке переворота в Черногории

Ранее прокурор Черногории сказал, что Россия подготовила этот переворот

Песков ЧерногорияПресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал «безответственной» идею о российской подоплеке переворота в Черногории. С таким заявлением он выступил перед журналистами в понедельник.

Песков выразил сожаление, что эти слова прозвучали от официального представителя страны, а именно прокурора. «Это слишком серьезные слова», — оценил Песков. Он также подчеркнул, что никаких доказательств сторона обвинения не предъявила.

Отметим, прокурор Черногории Миливое Катнич заявило, что за попыткой переворота в Черногории 16 октября 2016 года стояли российские госструктуры. По словам Катнича, человек, который возглавлял группу по подготовке к перевороту, ранее работал в российских службах безопасности. Британская Telegraph сообщила, что у американских спецслужб есть доказательства причастности российских спецслужб к произошедшему. Предполагается, что Россия таким образом хотела помешать Черногории вступить в НАТО.

По материалам: tass.ru
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