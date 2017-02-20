Половина россиян заявила о необходимости оказания поддержки Донбассу В том, что Россия должна признать ДНР и ЛНР независимыми государствами уверены 24% жителей страны

В том, что Россия должна в том или ином виде оказывать поддержку Донбассу, уверены 50% жителей страны. Таковы данные опроса, проведенного Всероссийским центром общественного мнения и опубликованные в понедельник.

В частности, 24% россиян считают, что Россия должна признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Еще 18% заявили о необходимости принять ДНР и ЛНР в состав РФ, а 8% — о том, что Россия должна помочь республикам расширить автономию, оставаясь в составе Украины. О том, что РФ не должна вмешиваться в конфликт на востоке Украины, заявил 36% респондентов.

В том, что России не следует прекращать поддержку сепаратистов ради улучшения отношений со странами Запада и Украиной, уверены 59% опрошенных. О необходимости дальнейших гуманитарных поставок в Донбасс из РФ сказали 82% респондентов.

Опрос прошел 5-6 февраля. Метод опроса — телефонное интервью. В нем приняли участие 1,2 тыс. человек.