Все новости

20.02.17 / 10:38 Новости / Общество / Россия и мир

Половина россиян заявила о необходимости оказания поддержки Донбассу

В том, что Россия должна признать ДНР и ЛНР независимыми государствами уверены 24% жителей страны

Фото: bloknot.ru

Фото: bloknot.ru

В том, что Россия должна в том или ином виде оказывать поддержку Донбассу, уверены 50% жителей страны.  Таковы данные опроса, проведенного Всероссийским центром общественного мнения и опубликованные в понедельник.

В частности, 24% россиян считают, что Россия должна признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Еще 18% заявили о необходимости принять ДНР и ЛНР в состав РФ, а 8% — о том, что Россия должна помочь республикам расширить автономию, оставаясь в составе Украины. О том, что РФ не должна вмешиваться в конфликт на востоке Украины, заявил 36% респондентов.

В том, что России не следует прекращать поддержку сепаратистов ради улучшения отношений со странами Запада и Украиной, уверены 59% опрошенных. О необходимости дальнейших гуманитарных поставок в Донбасс из РФ сказали 82% респондентов.

Опрос прошел 5-6 февраля. Метод опроса — телефонное интервью. В нем приняли участие 1,2 тыс. человек.

Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2017