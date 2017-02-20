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20.02.17 / 10:31 Новости / Общество / Россия и мир

ВЦИОМ: За признание независимости ДНР и ЛНР выступают 24% россиян

А 18% готовы принять их в состав России

ДНР и лнр

Фото: bloknot.ru

Почти четверть (24%) россиян считают необходимым признать независимость  Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом свидетельствую данные опроса  Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в понедельник.

При этом 8% опрошенных утверждают, что самопровозглашенным республикам нужно помочь в расширении автономии, а 18% готовы поддержать их вхождение в состав России.

«По мнению большинства россиян, ДНР и ЛНР – уже не Украина. Это главный вывод исследования», — отмечает руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов. Авторы исследования отмечают, что лишь 4% респондентов хотят, что Киев снова контролировал территории ДНР и ЛНР.

Напомним, в минувшую субботу президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому документы граждан, проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, признаются официальными. Таким образом, владельцы подобных документов смогут пересекать российско-украинскую границу без оформления виз. В документе подчеркивается, что указ действует временно.

 

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