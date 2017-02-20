В Калифорнии стартовало производство бюджетной Tesla Четырехдверного седана

Tesla начала производство бюджетных электрокаров. Тестовый режим сборки стартовал в понедельник.

Массовое производство авто запустят в июне, новые Tesla поступят в продажу уже в июле. Впервые Tesla Model 3 презентовали в марте прошлого года.

Четырехдверный седан обойдется покупателям в $35 тыс. За эту сумму можно будет приобрести электромобиль, который может проехать на одной зарядке расстояние до 346 км. Ранее глава Tesla Илон Маск заявлял, что к началу серийного производства автомобиль будет доработан. В 2018 году компания планирует выпустить 500 тыс. автомобилей.