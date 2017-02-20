Прокурор Черногории рассказал о причастности России к попытке госпереворота в стране По его словам, это были националистические организации и госорганы

Специальный прокурор Черногории Миливое Катнич заявил, что российские госорганы принимали участие в организации попытки государственного переворота 16 октября 2016 года. Об этом сообщает в понедельник газета Vijesti.

«За этими событиями стояли российские националистические структуры, но кроме того, теперь мы знаем, что в них принимали участие российские государственные органы», — пояснил Катнич. По словам прокурора, группу, которая готовила переворот и убийство экс-премьера Мило Джукановича, возглавлял гражданин России Эдуард Широков. При этом, сказал Катнич, настоящая фамилия россиянина — Шишмаков.

Он рассказал, что Шишмаков работал заместителем военного атташе в Польше, но из-за шпионажа его признали персоной нон грата и выслали в Россию. "Этот паспорт был ему выдан российскими органами, он является сотрудником российских служб безопасности", — сказал Катнич.

Напомним, накануне британская газета Telegraph сообщила со ссылкой на источники, что к попытке госпереворота в Черногории, который должен был состояться 16 октября прошлого года, причастны российские спецслужбы. По словам собеседника агентства, американские и спецслужбы собрали доказательства их участия. Речь идет о телефонных разговорах, электронной переписке и прочих свидетельствах.