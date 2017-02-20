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20.02.17 / 17:24 Новости / Петербург и Ленобласть

Сотрудники Пулковской обсерватории требуют отставки директора Ихсанова

Объявили ему вотум недоверия

Пулковская обсерватория Ихсанов

Фото gao.spb.ru

Сотрудники Пулковской обсерватории объявили вотум недоверия директору учреждения Назару Ихсанову. Такое решение было принято на профсоюзном собрании, сообщил АБН в понедельник один из его участников.

Поводом для выражения вотума недоверия стало согласование Ихсановым строек рядом с Пулковской обсерваторией и кадровая политика руководителя. В 2016 году в учреждении начались увольнения.

Позиция сотрудников будет направлена в Российскую академию наук и Федеральное агентство научных организаций. «Сам Назар Исханов должен был быть на собрании, но в итоге он не пришел», — добавил собеседник АБН.

Напомним, Назар Ихсанов стал директором Пулковской обсерватории в 2016 году. Он согласовал строительство ЖК «Планетоград» рядом с учреждением. Против этого выступили сотрудники обсерватории и градозащитники. Эксперты заявляют, что строительство в непосредственной близости от обсерватории ставит под угрозу проведение научных исследований.

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Реплики

  1. Василий Еременко 20.02.2017 at 18:22

    Ну и чем они раньше думали? Застройщик не менее пяти лет согласовывал с обсерваторией план местности, чтобы все остались довольны. А ведь сами документы были подписаны еще на пмэф, напомню...

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