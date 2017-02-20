Сотрудники Пулковской обсерватории требуют отставки директора Ихсанова Объявили ему вотум недоверия

Сотрудники Пулковской обсерватории объявили вотум недоверия директору учреждения Назару Ихсанову. Такое решение было принято на профсоюзном собрании, сообщил АБН в понедельник один из его участников.

Поводом для выражения вотума недоверия стало согласование Ихсановым строек рядом с Пулковской обсерваторией и кадровая политика руководителя. В 2016 году в учреждении начались увольнения.

Позиция сотрудников будет направлена в Российскую академию наук и Федеральное агентство научных организаций. «Сам Назар Исханов должен был быть на собрании, но в итоге он не пришел», — добавил собеседник АБН.

Напомним, Назар Ихсанов стал директором Пулковской обсерватории в 2016 году. Он согласовал строительство ЖК «Планетоград» рядом с учреждением. Против этого выступили сотрудники обсерватории и градозащитники. Эксперты заявляют, что строительство в непосредственной близости от обсерватории ставит под угрозу проведение научных исследований.