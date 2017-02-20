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20.02.17 / 19:43 Новости / Россия и мир / Экономика

Путин признал необходимость доработки программ развития экономики РФ

Их готовит Экономический совет при президенте и Центр стратегических разработок

 

Путин экономикаПрезидент России Владимир Путин признал необходимость доработки имеющихся программ развития экономики РФ. Об этом он сказал в понедельник на встрече с ректором РАНХиГС Владимиром Мау.

Путин сказал, что ознакомился с программами, которые готовят Экономический совет при президенте и Центр стратегических разработок. Он отметил, что они «перспективные» и «интересные».

Мау рассказал Путину, что загадкой для экономистов всего мира в настоящий момент является вопрос, почему после остановки падения экономики сразу же не начинается ее рост. Вокруг этого вопроса идет интересное обсуждение, сообщил ректор РАНХиГС.

Отметим, главой Центра стратегических разработок и зампредом Экономического совета является Алексей Кудрин. Ранее он принял участие в первом в новом году совещании по экономическим вопросам у президента. Путин пригласил его из-за того, что тот занимается подготовкой программ будущего развития экономики.

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