Путин признал необходимость доработки программ развития экономики РФ Их готовит Экономический совет при президенте и Центр стратегических разработок

Президент России Владимир Путин признал необходимость доработки имеющихся программ развития экономики РФ. Об этом он сказал в понедельник на встрече с ректором РАНХиГС Владимиром Мау.

Путин сказал, что ознакомился с программами, которые готовят Экономический совет при президенте и Центр стратегических разработок. Он отметил, что они «перспективные» и «интересные».

Мау рассказал Путину, что загадкой для экономистов всего мира в настоящий момент является вопрос, почему после остановки падения экономики сразу же не начинается ее рост. Вокруг этого вопроса идет интересное обсуждение, сообщил ректор РАНХиГС.

Отметим, главой Центра стратегических разработок и зампредом Экономического совета является Алексей Кудрин. Ранее он принял участие в первом в новом году совещании по экономическим вопросам у президента. Путин пригласил его из-за того, что тот занимается подготовкой программ будущего развития экономики.