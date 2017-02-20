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20.02.17 / 04:58 Новости / Общество / Россия и мир

Росгвардия проведет курс боевой подготовки для депутатов, сенаторов и руководителей СМИ

В программе стрельба и вождение бронетранспортера

Нацгвардия rsute.ruРосгвардия проведет однодневный курс боевой подготовки для депутатов, сенаторов и руководителей СМИ. Об этом ведомство сообщило в понедельник.

Участников мероприятия ждет тренировочный интенсив по основным направлениям подготовки военнослужащих. В частности, стрельба из стрелкового, и специального оружия, из гранатометов, а также вождение бронированного автомобиля и бронетранспортера. Кроме того, в программе уроки рукопашного боя и демонстрация умений боевых подразделений. Помимо этого, пройдет соревнование за приз директора Росгвардии.

Напомним, Росгвардия была учреждена в 2016 году указом президента. В обязанности ведомства входит обеспечение правопорядка, охранной деятельности, обеспечение территориальной целостности.

По материалам: ria.ru
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