Россия начнет экспортировать в Египет продукцию из мяса птицы Согласовали ветеринарный сертификат

Россия получила право на экспорт готовой продукции из мяса птицы в Египет. Об этом в понедельник сообщает Россельхознадзор.

«Готовая мясная продукция, экспортируемая из Российской Федерации, при ввозе на территорию Арабской Республики Египет будут сопровождаться указанным ветеринарным сертификатом», — сказано в сообщении. В ведомстве уточнили, что переговоры проводились в рамках комплекса мер по продвижению российской продукции животного происхождения и живых животных на зарубежные рынки.

Напомним, в январе глава торгового представительства России в Египте Федор Лукашин заявлял, что за 11 месяцев прошлого года товарооборот между странами вырос почти на 14% и составил $3,5 млрд. Он отметил роль Россельхознадзора в налаживании торговых отношений. Также Лукашин подчеркнул, что ожидает прироста экспорта из России в Египет. Он напомнил, что в 2015 году к экспорту была допущена халяльная продукция из мяса птицы 13 предприятий Белгородской, Брянской, Воронежской, Липецкой, Пензенской областей, Ставропольского края и Республики Марий Эл.