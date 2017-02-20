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20.02.17 / 11:57 Новости / Россия и мир / Экономика

Россия начнет экспортировать в Египет продукцию из мяса птицы

Согласовали ветеринарный сертификат

вспышка вируса птичьего гриппа египетРоссия получила право на экспорт готовой продукции из мяса птицы в Египет. Об этом в понедельник сообщает Россельхознадзор

«Готовая мясная продукция, экспортируемая из Российской Федерации, при ввозе на территорию Арабской Республики Египет будут сопровождаться указанным ветеринарным сертификатом», — сказано в сообщении. В ведомстве уточнили, что переговоры проводились в рамках комплекса мер по продвижению российской продукции животного происхождения и живых животных на зарубежные рынки.

Напомним, в январе глава торгового представительства России в Египте Федор Лукашин заявлял, что за 11 месяцев прошлого года товарооборот между странами вырос почти на 14% и составил $3,5 млрд. Он отметил роль Россельхознадзора в налаживании торговых отношений. Также Лукашин подчеркнул, что ожидает прироста экспорта из России в Египет. Он напомнил, что в 2015 году к экспорту была допущена халяльная продукция из мяса птицы 13 предприятий Белгородской, Брянской, Воронежской, Липецкой, Пензенской областей, Ставропольского края и Республики Марий Эл.

 

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