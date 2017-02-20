Россия и Иран начали строительство ТЭС «Сирик» в Бендер-Аббасе Ее мощность составит 1,4 ГВт

Россия и Иран начали совместное строительство теплоэлектростанции «Сирик» мощностью 1,4 ГВт в городе Бендер-Аббас. Церемония открытия состоялась в понедельник, сообщает РИА Новости.

Министр энергетики России Алоександр Новак на церемонии выразил уверенность в том, что проект поможет экономическому развитию Ирана. «Электростанция позволит создать большое количество рабочих мест для жителей провинции Хормозган, придаст импульс для развития промышленности и других отраслей народного хозяйства региона», — сказал он.

Напомним, соглашение о строительстве ТЭЦ было заключено в декабре прошлого года. Его подписали российская компания «Технопромэкспорт» и Холдинговая компания по производству электроэнергии на теплостанциях Ирана.

ТЭЦ будет состоять из 4-х паросиловых блоков по 350 МВт. Россия планирует вложить в проект 1,2 млрд евро.