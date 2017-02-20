Россия и США являются крупнейшими поставщиками оружия – Исследование Их совместная доля составила 56%

Россия и США являются крупнейшими поставщиками оружия. Информацию в понедельник опубликовал Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (СИПРИ).

По данным СИПРИ, с 2012 по 2016 год совместная доля экспорта России и США составила 56%. Лидируют Соединенные Штаты, на их долю приходится 33% поставок всего оружия в мире. Главными клиентами Штатов специалисты называют Саудовскую Аравию (13%), Турцию (6,3%) и Арабские Эмираты (8,7%). Всего США экспортировали оружие более чем в 100 стран за последние 5 лет. Это на 21% выше к предыдущему пятилетнему периоду.

Россия идет следом, поставляя 23% мирового вооружения. Больше всего закупают российское оружие в Индии (38%), Китае и Вьетнаме (по 11%). Китай также занимает третью строчку в рейтинге СИПРИ (6,2% мирового экспорта). Затем идут Франция и Германия (6% и 5,6% соответственно).

СИПРИ является независимым аналитическим центром. В нем исследуют конфликты, вооружение и разоружение. Информационная база института имеет данные с 1950 года. При описании тенденций и закономерностей организация использует пятилетнюю периодичность.