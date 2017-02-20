Россия обогнала Саудовскую Аравию по добыче нефти Впервые с марта прошлого года

Россия стала лидером по производству нефти в декабре и обогнала по этому показателю Саудовскую Аравию. Об этом пишет в понедельник Bloomberg со ссылкой на данные Joint Organization Data Initiative (JODI).

В последнем месяце Россия увеличила добычу на 4% год к году — до 10,49 млн баррелей нефти в сутки. При этом Саудовская Аравия нарастила добычу на 3%, до 10,46 млн баррелей в сутки.

Данные о том, сколько нефти экспортировала Россия, пока не предоставлены. Саудовская Аравия в прошлом году экспортировала 8,014 млн баррелей нефти, увеличив показатель на 7% год к году.

Добавим, Россия, как и Саудовская Аравия, участвует в соглашении ОПЕК и не входящих в картель стран по сокращению добычи нефти. Российская квота по сокращению составляет 300 тыс. баррелей нефти в сутки. По данным ОПЕК, в январе текущего года РФ сократила добычу на 120 тыс. баррелей.