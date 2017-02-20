Россия планирует экспортировать оружие на $14 млрд в 2017 году Как и в прошлом году

Россия намерена в 2017 году продать оружие на сумму в $14 млрд. Об этом в понедельник заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Прогнозы дают нам уверенность, что в 2017 году поставки российской военной продукции за рубеж будут примерно такими же, как и в прошлом году, — порядка $14 млрд», — сказал министр. В настоящее время Мантуров возглавляет российскую делегацию на военной выставке IDEX-2017.

Напомним, накануне Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (СИПРИ) опубликовал исследование, согласно результатам которого Россия и США остаются мировыми лидерами экспорта оружия. Эксперты проанализировали базу данных, охватывающую период с 1950 года. Первое место в списке заняли США, доля которых составила 33%. Второй стала Россия — она поставляет 23% всего оружия в мире. Главными клиентами страны за последние пять лет стали Индия (38 %), Вьетнам (11%) и Китай (11 %).