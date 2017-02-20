Россия может заключить с Ираном контракт на поставку турбин для ТЭЦ в Крыму Если этому не помешают новые санкции

Россия намерена заключить контракт с Ираном на поставку турбин для ТЭЦ в Крыму. Об этом в понедельник рассказал глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

По словам Чемезова, переговоры с Ираном находятся на завершающей стадии. Он уточнил, что турбины будут установлены уже в этом году, «если американцы и европейцы не придумают какие-либо новые санкции».

Глава «Ростеха» также рассказал о том, сколько стоил контракт на поставку российских зенитных ракетных систем С-300 в Иран. «$1 млрд стоило С-300 примерно», — сообщил он.

Напомним, контракт на поставку С-300 был заключен еще в 2007 году, но в 2010 году его действие было приостановлено. В прошлом году поставки были завершены. Весной 2015 года президент России Владимир Путин снял запрет на поставки С-300 в Иран.