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20.02.17 / 15:18 Новости / Россия и мир / Экономика

Россия может заключить с Ираном контракт на поставку турбин для ТЭЦ в Крыму

Если этому не помешают новые санкции

с ираномРоссия намерена заключить контракт с Ираном на поставку турбин для ТЭЦ в Крыму. Об этом в понедельник рассказал глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

По словам Чемезова, переговоры с Ираном находятся на завершающей стадии. Он уточнил, что турбины будут установлены уже в этом году, «если американцы и европейцы не придумают какие-либо новые санкции».

Глава «Ростеха» также рассказал о том, сколько стоил контракт на поставку российских зенитных ракетных систем С-300 в Иран. «$1 млрд стоило С-300 примерно», — сообщил он.

Напомним, контракт на поставку С-300 был заключен еще в 2007 году, но в 2010 году его действие было приостановлено. В прошлом году поставки были завершены. Весной 2015 года президент России Владимир Путин снял запрет на поставки С-300 в Иран.

 

По материалам: tass.ru
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