Россия обжаловала решение ВТО по спору с ЕС об изменении пошлин на автомобили Минэкономразвития не согласно с отдельными выводами судей

Россия подала во Всемирную торговую организацию (ВТО) апелляцию на решение третейской группы по делу об изменении пошлин на легкие коммерческие автомобили (LCV) из Евросоюза. Об этом сообщили в понедельник в Минэкономразвития.

В сообщении сказано, что апелляция была подана из-за «несогласия российской стороны с отдельными выводами арбитров». В министерстве напомнили, что большую часть претензий ЕС третейская группа признала необоснованными. При этом группа усмотрела нарушения ВТО в некоторых аспектах проведенного Евразийской экономической комиссией расследования.

Согласно правилам, апелляцию должны рассмотреть в течение 60 дней. Отмечается, что этот срок могут продлить.

Напомним, в январе третейская группа рекомендовала России привести принятые ею антидемпинговые меры «в соответствие со своими обязательствами в рамках Антидемпингового соглашения ВТО и соглашения ГАТТ 1994». Арбитры посчитали, что РФ нарушила антидемпинговое соглашение, когда ввела в 2013 году защитные пошлины на легкие коммерческие автомобили из Германии и Италии.