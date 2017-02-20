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20.02.17 / 14:33 Новости / Россия и мир

Россия обжаловала решение ВТО по спору с ЕС об изменении пошлин на автомобили

Минэкономразвития не согласно с отдельными выводами судей

вто автомобили пошлиныРоссия подала во Всемирную торговую организацию (ВТО) апелляцию на решение третейской группы по делу об изменении пошлин на легкие коммерческие автомобили (LCV) из Евросоюза. Об этом сообщили в понедельник в Минэкономразвития.

В сообщении сказано, что апелляция была подана из-за «несогласия российской стороны с отдельными выводами арбитров». В министерстве напомнили, что большую часть претензий ЕС третейская группа признала необоснованными. При этом группа усмотрела нарушения ВТО в некоторых аспектах проведенного Евразийской экономической комиссией расследования.

Согласно правилам, апелляцию должны рассмотреть в течение 60 дней. Отмечается, что этот срок могут продлить.

Напомним, в январе третейская группа рекомендовала России привести принятые ею антидемпинговые меры «в соответствие со своими обязательствами в рамках Антидемпингового соглашения ВТО и соглашения ГАТТ 1994». Арбитры посчитали, что РФ нарушила антидемпинговое соглашение, когда ввела в 2013 году защитные пошлины на легкие коммерческие автомобили из Германии и Италии.

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