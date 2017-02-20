«Ростех» займется развитием информационной системы госзакупок С помощью российского ПО

Государственная корпорация «Ростех» займется развитием и эксплуатацией единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС). Об этом сообщили в компании в понедельник.

В основу проекта развития ЕИС заложены такие ключевые элементы как создание справочников, каталогов продукции, баз данных средневзвешенных цен, аналитической системы. В настоящее время Ростех приступил к разработке системного проекта на развитие функциональности ЕИС. В госкорпорации отметили, работа с ЕИС будет осуществляться с помощью российского программного обеспечения.

Напомним, ранее «Ростех» назначили исполнителем по созданию информационно-аналитической системы мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд (ИАС). Работы по последней выполняет АО «РТ-Проектные технологии». ИАС реализуется совместно с Минздравом, Минфином, Минэкономразвития, Минкомсвязью и Казначейством. Опытную эксплуатацию системы планируется начать 1 марта.