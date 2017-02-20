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20.02.17 / 17:13 Новости / Россия и мир

S7 Group получила лицензию на космическую деятельность в России

Будут проводить разработки в сфере космического пространства

S7

Фото: interfax.ru

Компания «С7 космические транспортные системы» (входит в S7 Group) получила лицензию на космическую деятельность в России. Об этом в компании сообщили в понедельник.

Теперь S7 Group сможет участвовать в международных разработках для использования космоса в мирных целях. В частности, в «С7 космические транспортные системы» намерены заниматься аналитикой по запускам с космодрома Байконур космических аппаратов.

В 2016 году S7 Group подписала контракт с ГК Sea Launch. По этому контракту компания получает право использования комплекса «Морской старт». В планах S7 в течение 15 лет совершить 70 коммерческих запусков с платформы Odissey. Также предметами сделки стали корабль Sea Launch Commander, оборудование в порту Лонг-Бич и интеллектуальные права компании Sea Launch.

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