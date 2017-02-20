Срок сдачи предпроекта реконструкции участка желдороги Сертолово-Левашово перенесли на июнь Пока идет сбор данных и другие рпедпроектные работы

Срок сдачи предпроектной документации по реконструкции участка железной дороги Сертолово-Левашово перенесли с I квартала на июнь 2017 года. Об этом в понедельник АБН сообщили в Дирекции по развитию транспортной системы Петербурга и Ленинградской области.

В настоящее время идет сбор исходных данных, инженерно-геодезические изыскания, выполняется имущественно-правовая инвентаризация участка проектирования. Источники финансирования работ определят после того, как завершится разработка предпроектной документации.

Отметим, железная дорога между Левашово и Сертолово должна заменить проект по строительству трассы легкорельсового транспорта, который отложили на неопределенный срок. Между двумя населенными пунктами проложена только однопутная железная дорога длиной 6 км, которая принадлежит министерству обороны.

Проект предполагает ее обустройство для пассажирского движения, это займет не менее двух лет. Инвестиции оцениваются в 4,5 млрд рублей. Из Сертолово в Левашово электрички будут ездить на Финляндский вокзал. Пока поселок с Петербургом связывает только автотранспорт.