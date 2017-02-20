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20.02.17 / 15:49 Новости / Политика / Россия и мир

Шувалов встретился с премьер-министром Казахстана

Обсудили совместные проекты

игорь-шувалов-infinica.ru_Вице-премьер России Игорь Шувалов провел встречу с главой казахстанского правительства Бакытжаном Сагинтаевым. Об этом сообщили в правительстве республики в понедельник.

Сообщается, что у премьер-министра запланировано несколько международных встреч. «Участники встречи обсудили текущее состояние и перспективы развития казахстанско-российского торгово-экономического сотрудничества, а также вопросы расширения взаимодействия в сфере сельского хозяйства и транзитных перевозок в рамках Евразийского экономического союза», — говорится в сообщении.

Добавим, ранее министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы и министр культуры России Владимир Мединский подписали план совместных действий Казахстана и России в области культуры на 2017 год. Документ был подписан в целях реализации программы сотрудничества в области культуры между министерством культуры и спорта Казахстана и Министерством культуры России на 2017—2019 годы.

 

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