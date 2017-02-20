Knight Frank: В Петербурге в 2016 году ввели в эксплуатацию 252 тыс. кв. м складских помещений Показатель вырос на 9% год к году

По итогам прошлого года в Петербурге ввели в эксплуатацию 252 тыс. кв. м складских помещений. Об этом сообщили в компании Knight Frank St Petersburg в понедельник.

Показатель вырос на 9% год к году. Ключевыми событиями на рынке стали продажа группой компаний «Евросиб» ТЛЦ «Евросиб-Шушары» компании «Модуль» и приобретение компанией Blackstone логистического портфель Immofinanz. Всего за год завершилось строительство 40 промышленных предприятий. Средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды по итогам года составила 475 рублей кв. м/мес. в классе А и 407 рублей кв. м/мес. в классе В.

Суммарный объем складских помещений в Петербурге в 2016 году составил более 3,1 млн кв. м. Доля вакантных площадей в классе А снизилась на 1,3%. в сравнении с итоговым показателем 2015 года и составила 4,9%. В классе В был зафиксирован рост на 1,4% до 7,3%.