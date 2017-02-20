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20.02.17 / 06:39 Новости / Политика / Россия и мир

СМИ Северной Кореи призвали США пересмотреть отношение к Пхеньяну

И не допускать ошибок Обамы

Флаг КНДР Северная КореяСМИ Северной Кореи призвали США пересмотреть отношение к Пхеньяну. Сообщение было опубликовано в понедельник.

По заявлению северокорейских СМИ, действующей администрации США стоит не перенимать провальную враждебную политику в отношении КНДР, но принять смелое решение о смене такого курса. Кроме того, Орган ЦК Трудовой партии Кореи призывает Трампа не допускать ошибок своего предшественника, который якобы мечтал о переменах и крахе в КНДР.

Напомним, что Северная Корея давно желает нормализации отношений и подписания мирного договора с Соединенными Штатами. Америка до сих пор такую возможность даже не рассматривала. На юге Корейского полуострова на постоянной основе развернуто свыше 28 тыс. американских солдат. Это сделано для предупреждения возможной угрозы со стороны КНДР.

По материалам: ria.ru
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