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20.02.17 / 12:10 Новости / Петербург и Ленобласть

«Согаз» застраховал имущество Юго-Западной ТЭЦ в Петербурге

На 26,1 млрд рублей

Фото АБН

Фото АБН

Страховая компания «Согаз» застраховала имущество Юго-Западной ТЭЦ в Петербурге. Об этом сообщили в компании в понедельник.

Имущество предприятия застраховали на 26,1 млрд рублей, в частности сооружения застрахованы на 2,4 млрд рублей, здания — на 3,6 млрд рублей, а оборудование — на 20,1 млрд рублей. Лимит ответственности по убыткам в случае перерыва в производственной деятельности составляет 1,46 млрд рублей. Срок действия договора — один год.

Напомним, ранее «Согаз» застраховал плавучий энергетический блок «Академик Ломоносов». Договор действует в течение периода проведения швартовных испытаний. Сумма договора — 21,7 млрд рублей.

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