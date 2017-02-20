«Согаз» застраховал имущество Юго-Западной ТЭЦ в Петербурге На 26,1 млрд рублей

Страховая компания «Согаз» застраховала имущество Юго-Западной ТЭЦ в Петербурге. Об этом сообщили в компании в понедельник.

Имущество предприятия застраховали на 26,1 млрд рублей, в частности сооружения застрахованы на 2,4 млрд рублей, здания — на 3,6 млрд рублей, а оборудование — на 20,1 млрд рублей. Лимит ответственности по убыткам в случае перерыва в производственной деятельности составляет 1,46 млрд рублей. Срок действия договора — один год.

Напомним, ранее «Согаз» застраховал плавучий энергетический блок «Академик Ломоносов». Договор действует в течение периода проведения швартовных испытаний. Сумма договора — 21,7 млрд рублей.