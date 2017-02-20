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20.02.17 / 14:54 Новости / Россия и мир

Суд признал обоснованным разрыв контракта на строительство стадиона на Крестовском

С компанией «Инжтрансстрой-СПб»

Cтадион на крестовскомАрбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал законным решение Смольного разорвать контракт на строительство стадиона на Крестовском острове. Заседание состоялось в понедельник.

Иск к Смольному подавал «Инжтрансстрой». Суд его не удовлетворил и признал контракт расторгнутым.

Напомним, стадион на Крестовском острове сдали в эксплуатацию в конце 2016 года. Его достраивала компания «Метрострой». Контракт с «Инжтрансстроем» Смольный разорвал летом, сославшись на невыполнение обязательств. В ответ компания подала судебные иски к администрации Петербурга общей суммой более чем на 960 млн рублей.

По материалам: tass.ru
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