Смольный намерен подписать концессионное соглашение о передаче стадиона на Крестовском «Зениту» до 1 августа Комитет по инвестициям планирует подготовить окончательную финансовую модель к 15 марта

Петербургские власти планируют подписать концессионное соглашение с футбольным клубом «Зенит» о передаче стадиона на Крестовском острове до 1 августа. Об этом сообщила в понедельник глава комитета по инвестициям города Ирина Бабюк.

«К 15 марта мы подготовим окончательную финансовую модель. Мы рассчитываем, какой будет стоимость эксплуатации, что войдёт в перечень работ по капитальному ремонту на следующие 49 лет и работы по подготовке стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 года», — сказала она.

Напомним, стадион на Крестовском был сдан в эксплуатацию 30 декабря прошлого года. Планируется, что работы по пусконаладке оборудования завершат к концу марта. Смольный намерен передать арену в аренду футбольному клубу на 49 лет за 1 рубль в год. «Занит», в свою очередь, должен будет профинансировать работы по подготовке к чемпионату мира по футболу.