«Красивый Петербург» подал в суд на администрацию Невского района Активисты заявляют, что чиновники нарушают ФЗ

Общественное движение «Красивый Петербург» обратилось в суд с исковым заявлением против администрации Невского района. Об этом АБН в понедельник рассказал руководитель «Красивого Петербурга» Красимир Врански.

Заявление подали на прошлой неделе. Истцом по нему выступил куратор «Красивого Петербурга» Роман Шайхайдаров. Поводом для обращения в суд стало нежелание городских властей реагировать на электронные обращения граждан. «Уже полтора года районные администрации и городские комитеты один за другим отказывают гражданам в рассмотрении обращений, отправленных по электронной почте или через сайт КрасивыйПетербург.рф и мобильное приложение «Красивый Мир». Отказываясь принимать электронные обращения, чиновники нарушают федеральный закон», — пояснил Красимир Врански.

Чиновники администрации Невского района первыми начали игнорировать обращения на сайте КрасивыйПетербург.рф. Их примеру последовали Приморский район, Центральный район и комитет по благоустройству. «Отказывают те районы, где больше всего проблем. Чиновники пытаются наладить свою систему электронных обращений, но она не соответствует требованиям ФЗ», — добавил Врански.

Напомним, общественное движение «Красивый Петербург» создано активистами для улучшения качества городской среды. В 2016 году петербуржцы выслали через сайт «Красивый Петербург.рф» и мобильное приложение «Красивый мир» больше 35 тыс. обращений.