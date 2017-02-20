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20.02.17 / 12:41 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

«Красивый Петербург» подал в суд на администрацию Невского района

Активисты заявляют, что чиновники нарушают ФЗ

администрация Невского района

Коллаж АБН

Общественное движение «Красивый Петербург» обратилось в суд с исковым заявлением против администрации Невского района. Об этом АБН в понедельник рассказал руководитель «Красивого Петербурга» Красимир Врански.

Заявление подали на прошлой неделе. Истцом по нему выступил куратор «Красивого Петербурга» Роман Шайхайдаров. Поводом для обращения в суд стало нежелание городских властей реагировать на электронные обращения граждан. «Уже полтора года районные администрации и городские комитеты один за другим отказывают гражданам в рассмотрении обращений, отправленных по электронной почте или через сайт КрасивыйПетербург.рф и мобильное приложение «Красивый Мир». Отказываясь принимать электронные обращения, чиновники нарушают федеральный закон», — пояснил Красимир Врански.

Чиновники администрации Невского района первыми начали игнорировать обращения на сайте КрасивыйПетербург.рф. Их примеру последовали Приморский район, Центральный район и комитет по благоустройству. «Отказывают те районы, где больше всего проблем. Чиновники пытаются наладить свою систему электронных обращений, но она не соответствует требованиям ФЗ», — добавил Врански.

Напомним, общественное движение «Красивый Петербург» создано активистами для улучшения качества городской среды. В 2016 году петербуржцы выслали через сайт «Красивый Петербург.рф» и мобильное приложение «Красивый мир» больше 35 тыс. обращений.

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