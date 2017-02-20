«ТГК-1» провел 32 мероприятия в Петербурге для повышения качества горячей воды в 2016 году Реализовывали инвестиционные программы по вводу нового оборудования

Компания «ТГК-1» провела 32 мероприятия для обеспечения качества горячей воды в зонах ответственности ТЭЦ филиала «Невский» в 2016 году. Об этом в понедельник сообщил заместитель главного инженера акционерного общества Алексей Воробьев, передает корреспондент АБН.

Шесть мероприятий были направлены на организацию и контроль ведения режима работы оборудования теплофикационной установки. В компании, по словам Воробьева, особое внимание уделили реализации инвестиционных программ по вводу нового оборудования теплофикационных установок.

Добавим, скорость коррозии в прошлом году по сравнению с показателями 2015 года снизилась на 15%. Как отметил Воробьев, в период расконсервации систем отопления и включения тепловых сетей после проведения гидроиспытыний и ремонтов качество воды может кратковременно ухудшаться. При этом заместитель главного инженера заверил, что за индикаторами коррозии «ТГК-1» ведет ежегодное наблюдение.