«Трансстрой» намерен обжаловать решение арбитражного суда Компания будет защищать свои права

«Трансстрой» планирует обжаловать решение Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти, который признал законным решение Смольного расторгнуть контракт на строительство стадиона на Крестовском острове. Об этом АБН сообщили в компании в понедельник.

Представитель компании заявил, что «Трансстрой» не согласен в решением суда. «Мы будем использовать все юридические средства для защиты своих прав», — добавил собеседник АБН.

Напомним, иск более чем на 960 млн рублей к Смольному подавал «Инжтрансстрой». Администрация Петербурга разорвала контракт с экс-генподрядчиком стадиона летом. Стадион на Крестовском острове сдали в эксплуатацию в конце 2016 года. Его достраивала компания «Метрострой».