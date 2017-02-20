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20.02.17 / 15:56 Новости / Петербург и Ленобласть

«Трансстрой» намерен обжаловать решение арбитражного суда

Компания будет защищать свои права

ФК «Зенит»

Фото АБН

«Трансстрой» планирует обжаловать решение Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти, который признал законным решение Смольного расторгнуть контракт на строительство стадиона на Крестовском острове. Об этом АБН сообщили в компании в понедельник.

Представитель компании заявил, что «Трансстрой» не согласен в решением суда. «Мы будем использовать все юридические средства для защиты своих прав», — добавил собеседник АБН.

Напомним,  иск более чем на 960 млн рублей к Смольному подавал «Инжтрансстрой».  Администрация Петербурга разорвала контракт с экс-генподрядчиком стадиона летом. Стадион на Крестовском острове сдали в эксплуатацию в конце 2016 года. Его достраивала компания «Метрострой».

 

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