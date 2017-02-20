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20.02.17 / 16:56 Новости / Россия и мир

Хуже всего жить в Тыве — Исследование

Первое место в рейтинге российских регионов по качеству жизни занимает Москва

Бедность, day.azРеспублика Тыва заняла последнее — 85 — место в рейтинге российских регионов по качеству жизни 2016 года. Рейтинг в понедельник опубликовало РИА Новости.

В минувшем году Тыва также находилась на нижней строчке рейтинга. Первое место заняла Москва, а вторую — Петербург. На третьем месте расположилась Московская область, на четвертом — Татарстан, а Краснодарский край занял пятое место в рейтинге. Республика Крым с 2015 года поднялась на 10 строчек до 66 места.

Рейтинг составляется на основе учета показателей, которые фиксируют состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуаций в различных социальных сферах. Для составления рейтинга были отобраны 72 показателя. Рейтинг составлен по данным Минздрава, Росстата, Минфина и ЦБ.

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