Хуже всего жить в Тыве — Исследование Первое место в рейтинге российских регионов по качеству жизни занимает Москва

Республика Тыва заняла последнее — 85 — место в рейтинге российских регионов по качеству жизни 2016 года. Рейтинг в понедельник опубликовало РИА Новости.

В минувшем году Тыва также находилась на нижней строчке рейтинга. Первое место заняла Москва, а вторую — Петербург. На третьем месте расположилась Московская область, на четвертом — Татарстан, а Краснодарский край занял пятое место в рейтинге. Республика Крым с 2015 года поднялась на 10 строчек до 66 места.

Рейтинг составляется на основе учета показателей, которые фиксируют состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуаций в различных социальных сферах. Для составления рейтинга были отобраны 72 показателя. Рейтинг составлен по данным Минздрава, Росстата, Минфина и ЦБ.