Украина стала крупнейшим импортером пива и мяса из России Почти все экспортированное мясо закупили луганские и донецкие компании

Украина по итогам 2016 года стала крупнейшим покупателем российского пива, мяса и других продуктов. Об этом пишут в понедельник «Ведомости» со ссылкой на данные ФТС.

По информации издания, в прошлом году экспорт российского пива в соседнюю республику вырос в 1,5 раза, а поставки мяса составили 47 893 т. Таким образом, на Украину приходится почти 30% от всего экспорта пива и мяса из России.

При этом по данным Госслужбы статистики Украины, за январь – ноябрь прошлого года импорт мяса из России в республику сократился более чем в 40 раз и составил $15 400. Сотрудник ведомства сообщил изданию, что поставки пива демонстрируют такую же динамику. Представитель украинского министерства аграрной политики не смог объяснить динамику экспорта в страну продукции из РФ.

При этом собеседники газеты в российских компаниях утверждают, что продукты из России закупают ЛНР и ДНР. Издание, ссылаясь на детальную таможенную статистику, подтверждает эту информацию.

Юристы из России и Украины на условиях анонимности рассказали «Ведомостям», что компании из РФ не хотят ассоциироваться с поставками в Донбасс из-за боязни санкций. Близкий к руководству ДНР источник подтвердил изданию, что продукции из России стало больше, но усомнился в правильности оценок ФТС. По его словам, реальные циырф намного меньше.

Напомним, в конце 2015 года украинские власти в ответ на российское продэмбарго запретили поставки большинства продуктов из России. В начале февраля министр сельского хозяйства России Александр Ткачев положительно оценил эффект от введенных Россией санкций и выразил надежду на то, что их удастся продлить.