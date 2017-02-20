UTair будет продавать билеты без точного времени вылета со скидкой 50% О вылете пассажир узнает из СМС или электронной почты

UTair будет продавать билеты без точного времени вылета со скидкой 50%. Об этом в компании сообщили в понедельник.

Газете «Коммерсантъ» рассказали, что придумали тариф «лайт открытый». Согласно такому предложению, на конкретные даты в продаже будут билеты со скидкой 50%, но без времени вылета. Эту информацию пассажир узнает накануне из СМС или электронной почты. Такие тарифы появились в связи с возросшей конкуренцией.

Авиакомпания UTair – один из ведущий перевозчиков в России. Основным хабом является аэропорт Внуково, где каждый день проходит более 160 рейсов компании. В 2016 году UTair перевезла 6,64 млн пассажиров.