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20.02.17 / 00:44 Новости / Россия и мир

В Боготе прогремел взрыв

Около 30 человек получили ранения, один погиб

Фото: mail.ru

Фото: mail.ru

В Боготе возле арены для корриды прогремел взрыв. Об этом сообщили в воскресенье.

Ранения получили около 30 человек, один погиб. Все пострадавшие – полицейские, которые готовились к работе на демонстрации жителей против корриды.

Напомним, в воскресенье в Боготе должна была пройти демонстрация протеста против корриды. Бои быков снова начали проходить в прошлом месяце впервые за четыре года. Запрет на проведение корриды был отменен Конституционным судом Колумбии. В суде сочли, что это – часть национального наследия страны.

По материалам: reuters.com
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