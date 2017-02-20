В Боготе прогремел взрыв Около 30 человек получили ранения, один погиб

В Боготе возле арены для корриды прогремел взрыв. Об этом сообщили в воскресенье.

Ранения получили около 30 человек, один погиб. Все пострадавшие – полицейские, которые готовились к работе на демонстрации жителей против корриды.

Напомним, в воскресенье в Боготе должна была пройти демонстрация протеста против корриды. Бои быков снова начали проходить в прошлом месяце впервые за четыре года. Запрет на проведение корриды был отменен Конституционным судом Колумбии. В суде сочли, что это – часть национального наследия страны.