СМИ: В Китае создадут суперкомпьютер, который будет быстрее существующих в 10 раз Его мощность составит 1 эксафлопс

В Китае создадут суперкомпьютер, который будет быстрее существующих в 10 раз. Об этом в понедельник сообщили в Государственном центре суперкомпьютеров города Тяньцзинь.

Сверхмощный компьютер Tianhe-3 должен стать самым мощным в мире, превосходя в 10 раз нынешнего чемпиона Sunway TaihuLight, его мощность составит 1 эксафлопс. Новейшая разработка китайских ученых сможет совершать квинтиллион (10 в 18 степени) операций в секунду.

По словам ученых, суперкомпьютер они планируют использовать в генной инженерии при изучении структуры и последовательности белков. Исследователи считают, что их разработка поможет совершить новые открытия в этой области.