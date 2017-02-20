В Минэнерго Украины допустили возможность веерных отключений электроэнергии Пока отключения не связаны с общей генерацией

В Минэнерго Украины допустили возможность веерных отключений электроэнергии. Об этом в воскресенье сообщил Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

По словам Насалика, чрезвычайные меры в сфере энергетики приняты лишь для того, чтобы стабилизировать работу системы и сократить до минимума количество веерных отключений на территории Украины. При этом, он не исключил вероятность веерных отключений.

Министр энергетики добавил, что уже случившиеся отключения электроэнергии с функционированием общей энергосистемы не связаны. Их можно объяснить техническим состоянием сетей, но к общую генерацию они не затрагивают.

Напомним, что 25 января украинские радикалы блокировали железнодорожные пути, по которым из Донбасса доставляли уголь. Это привело к чрезвычайной энергетической ситуации в Украине. На минувшей неделе власти Украины ввели режим чрезвычайной ситуации. Накануне мэр Киева Виталий Кличко ввел режим экономии на городской ТЭЦ.