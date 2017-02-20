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20.02.17 / 01:32 Новости / Россия и мир

В Минэнерго Украины допустили возможность веерных отключений электроэнергии

Пока отключения не связаны с общей генерацией

Фото svikk.biz

Фото svikk.biz

В Минэнерго Украины допустили возможность веерных отключений электроэнергии. Об этом в воскресенье сообщил Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

По словам Насалика, чрезвычайные меры в сфере энергетики приняты лишь для того, чтобы стабилизировать работу системы и сократить до минимума количество веерных отключений на территории Украины. При этом, он не исключил вероятность веерных отключений.

Министр энергетики добавил, что уже случившиеся отключения электроэнергии с функционированием общей энергосистемы не связаны. Их можно объяснить техническим состоянием сетей, но к общую генерацию они не затрагивают.

Напомним, что 25 января украинские радикалы блокировали железнодорожные пути, по которым из Донбасса доставляли уголь. Это привело к чрезвычайной энергетической ситуации в Украине. На минувшей неделе власти Украины ввели режим чрезвычайной ситуации. Накануне мэр Киева Виталий Кличко ввел режим экономии на городской ТЭЦ.

По материалам: kommersant.ru
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