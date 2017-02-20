«Ростех» продаст 12% «Вертолетов России» РФПИ и арабским инвесторам Пакет в 100% акций оценили в $2,35 млрд

Госкорпорация «Ростех» продаст 12% акций холдинга «Вертолеты России» консорциуму Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и арабских инвесторов. Об этом в РФПИ сообщили в понедельник.

«Ростех» подписал соглашение с будущими акционерами. Отметим, стоимость 100% акций холдинга составляет $2,35 млрд.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов подчеркнул, что правление и набсовет компании разрешили продать до 25% акций. Подписание этого контракта не означает отказ от продажи еще 13%, пояснил он.

В РФПИ заявили, что первоначальное вложение консорциума в «Вертолеты России» составит $300 млн. Потенциально инвестиции могут нарастить до $600 млн. В фонде поясняют, что продажа поможет с инвестпрограммой холдинга, а также увеличением его стоимости. Кроме того, ожидается, что компания разработает новые типы вертолетов.

Ранее «Коммерсант» рассказал, что в преддверии этой сделки из «Вертолетов России» выведут рекордные дивиденды. Это сделает «Оборонпром», владеющий пока что 94,6% акций.