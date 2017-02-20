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20.02.17 / 16:17 Новости / Петербург и Ленобласть

Вьетнамская компания планирует инвестировать 670 млн рублей в реконструкцию особняка Протопопова в Петербурге

Под отель

Банк МБСП

Фото АБН

Вьетнамская «Центр АТР-Сайгон» намерена вложить 670 млн рублей в реконструкцию особняка Протопопва в Петербурге. Об этом сообщила в понедельник глава комитета по инвестициям города Ирина Бабюк.

Компания намерена арендовать здание на 43 года и открыть в нем гостиницу уровня три звезды. «Центр АТР-Сайгон» потребуется 27 месяцев на проектирование и еще 43 месяца — на реконструкцию.

Здание находится на Среднем проспекте Васильевского острова, дом 40. Его площадь — 3,5 тыс. кв. м. Здание было построено в середине XIX века.

По материалам: fontanka.ru

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