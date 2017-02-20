Владимир Туров предложил ввести единый НДС 10% для всех отраслей бизнеса

Эксперт в области налогообложения Владимир Туров предложил принять реформу, суть которой заключается во введении единого НДС 10%. Подписчики юриста одобрительно отнеслись к такой идее, что послужило поводом для создания официальной петиции.

15 февраля 2017 года в своем блоге известный юрист Владимир Туров опубликовал видеообращение к предпринимателям с инициативой по усовершенствованию системы уплаты налога на добавленную стоимость.

В течение суток после выхода публикации в комментариях к данному обращению подписчики призывали автора обратиться с этим предложением к представителям власти и составить официальную петицию, которую они изъявили желание подписать.

16 февраля петиция была составлена. В ней Владимир Туров выдвигает 2 предложения:

Снизить НДС до 10%, но распространить его на всех предпринимателей без льгот и исключений.

Формировать входной НДС и ставить его к вычету при закупке товаров у физических лиц.

«Таким образом мы получим абсолютно единый порядок уплаты налога на добавленную стоимость, — отмечает Владимир Туров. — И уже благодаря одному лишь этому шагу на следующий день после введения этого правила полностью исчезнет необходимость заниматься обналичкой, полностью исчезнет необходимость ежегодно переписывать законы, исчезнет необходимость в лоббировании по предоставлению льгот для каких-либо отраслей».

По словам Турова, от этого выиграет как государство, так и бизнес. Есть как минимум 4 причины поддержать его предложения:

Это позволит сэкономить федеральные и региональные бюджеты за счет сокращения штата налоговиков.

Исчезнет необходимость внесения многочисленных изменений в гл. 21 НК РФ.

Исчезнет потребность обращаться к услугам «фирм-однодневок».

Появится конкурентное преимущество для зарубежных инвестиций.

ПРОЧИТАТЬ ПЕТИЦИЮ ПОЛНОСТЬЮ И ПОДПИСАТЬ.

Справка:

Владимир Викторович Туров — владелец юридической компании «Туров и партнеры», практикующий специалист с 20-летним опытом в области легализации, оптимизации налогов и защиты бизнеса. Проводит семинары по всей стране на тему «Легализация: как снизить налоги законно и безопасно».

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