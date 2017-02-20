Доля неудовлетворительных проб воды в Петербурге в 2016 году составила 16,7% На 50% меньше, чем в 2007 году

Доля неудовлетворительных проб поверхностного источника водоснабжения по санитарно-химическим показателям в Петербурге составила 16,7%. Об этом в понедельник рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по Петербургу Наталья Башкетова, передает корреспондент АБН.

По ее словам, в 2007 году это показатель составлял 66,6%. За последние три года, как отметила Башкетова, доля не менялась.

Добавим, по микробиологическим показателям доля неудовлетворительных проб питьевой воды в Петербурге составила порядка 0,01% в прошлом году. Показатель в 2007 году был равен 0,26%. По результатам мониторинга в прошлом году качество питьевой воды улучшили более чем в 700 домах.