На весенне-осеннее благоустройство петербургских водоемов потратят почти 40 млн рублей С 1 апреля по 31 октября

На оказание услуг по поддержанию экологического благополучия водных объектов Петербурга потратят 39,9 млн рублей. Соответствующий аукцион накануне разместил городской комитет по природопользованию.

Сроки указания услуг – с 1 апреля по 31 октября. Исполнитель должен будет убирать акватории и береговую полосу от мусора, косить береговую траву и водную растительность на акватории. Очистка водоемов будет осуществлена во всех районах, кроме Василеостровского и Петроградского.

Отметим, в Петербурге все водоемы небезопасны для купания. Об этом ранее сообщал Роспотребнадзор. Купание в городской черте может привести к заражению инфекционными и другими болезнями.