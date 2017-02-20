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20.02.17 / 14:09 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

На весенне-осеннее благоустройство петербургских водоемов потратят почти 40 млн рублей

С 1 апреля по 31 октября

Водоемы

Фото АБН

На оказание услуг по поддержанию экологического благополучия водных объектов Петербурга потратят 39,9 млн рублей. Соответствующий аукцион накануне разместил городской комитет по природопользованию.

Сроки указания услуг – с 1 апреля по 31 октября. Исполнитель должен будет убирать акватории и береговую полосу от мусора, косить береговую траву и водную растительность на акватории. Очистка водоемов будет осуществлена во всех районах, кроме Василеостровского и Петроградского.

Отметим, в Петербурге все водоемы небезопасны для купания. Об этом ранее сообщал Роспотребнадзор. Купание в городской черте может привести к заражению инфекционными и другими болезнями.

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