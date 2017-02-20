Градсовет Ленобласти отправил проект вокзала в Кудрово на доработку Чиновников не устроило расположение узла и размещение транспорта

Градостроительный совет Ленинградской области отправил проект планировки территории для размещения транспортно-пересадочного узла в деревне Кудрово на доработку. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Михаил Москвин в понедельник, передает корреспондент АБН.

Как отметили члены совета, для возведения узла выбрано неудачное месторасположение. Исходя их планировки территории, представленной главным архитектором Константином Щербиным, остается незадействованной Центральная улица, на которую в настоящий момент приходится около 70% транспортной нагрузки. Проект отправили на доработку до следующего собрания градостроительного совета региона.

Отметим, транспортно-пересадочный узел «Кудрово» будет включать автобусный вокзал, вестибюль станции метрополитена «Юго-Восточная», а также остановки пассажирского транспорта. Чиновники намерены предоставить возможность разместить на ТПУ коммерческие помещения, а также перехватывающие парковки для автомобилей и открытые автостоянки. Узел будет расположен в границах «Заневского городского поселения», площадь составит порядка 1,8 га.