ЦБ назначил временные администрации в банках «Советский» и «Тимер Банк»

Центробанк назначил временные администрации в банке «Советский» и «Тимер Банк». Об этом в ЦБ сообщили в понедельник.
Обе администрации сформирует Агентство по страхованию вкладов. Это приостанавливает полномочия акционеров, а также органов управления кредитно-финансовых организаций.
Санатором «Советского» с февраля 2016 года выступает «Татфондбанк». При этом сам «Татфондбанк» получил мораторий на удовлетворение требований кредиторов еще в декабре 2016 года.
Ранее ЦБ отключил от системы БЭСП банк «Советский» и «Тимер банк», а также вновь отключил банк «Пересвет». Также ЦБ ввел временную администрацию из АСВ в «Пересвет».