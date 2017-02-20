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20.02.17 / 18:18 Банки / Новости / Россия и мир / Финансы

ЦБ назначил временные администрации в банках «Советский» и «Тимер Банк»

Также в понедельник это случилось с банком «Пересвет»

"Советский" "Тимер банк"

Фото АБН

Центробанк назначил временные администрации в банке «Советский» и «Тимер Банк». Об этом в ЦБ сообщили в понедельник.

Обе администрации сформирует Агентство по страхованию вкладов. Это приостанавливает полномочия акционеров, а также органов управления кредитно-финансовых организаций.

Санатором «Советского» с февраля 2016 года выступает «Татфондбанк». При этом сам «Татфондбанк» получил мораторий на удовлетворение требований кредиторов еще в декабре 2016 года.

Ранее ЦБ отключил от системы БЭСП банк «Советский» и «Тимер банк», а также вновь отключил банк «Пересвет». Также ЦБ ввел временную администрацию из АСВ в «Пересвет».

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