Время подумать о законе «О социальных сетях»

Горячие головы после каждого шокирующего снимка, появляющегося в глобальной сети, предлагают немедленно запретить на территории России интернет. Другие настаивают, что интернет и социальные сети, где нон-стоп идут дискуссии на самые разные темы, — последний островок свободы. Кто же прав?

Дмитрий Курдесов Руководитель движения «За безопасность»

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров предложил запретить детям до десяти лет пользоваться интернетом. Идея абсурдная, на мой взгляд. В первую очередь невыполнимая. Современные дети интернетом пользуются почти с самого рождения, а сам интернет, не устану повторять, такая же среда, как улица. Запретим улицу?

Впрочем, приятно, что федеральные органы государственной власти все-таки думают, как уберечь наших детей от опасности, которая их подстерегает в интернете. Однако чиновники, привыкшие рубить с плеча, часто не разбираясь в проблеме, как видим, с очередным предложением вновь попали в «молоко».

Проблема, о которой специалисты по безопасности толкуют не первый год, находится не в существовании интернета, как такового, а в содержании глобальной сети.

Недавно петербургская модель Виктория Одинцова выложила в интернет экстремальную фотосессию на крыше небоскреба в Дубае. Фото и видео не для слабонервных: девушка без страховки повисла на высоте несколько сотен метров. Большинство подписчиков и гостей странички модели выходку Виктории осудили, посчитав ее глупой, но звучали и противоположные мнений, их было немало.

Модель Одинцова пошла на риск ради быстрой славы. Видео со смертельно опасным трюком посмотрели четыреста тысяч человек (на данный момент). Без всяких сомнений, последовательницы у питерской красавицы появятся, они обязательно решатся повторить успех кумира, только кто будет в ответе, если произойдет трагедия?

Российские политики много времени уделили вопросу насилия в отношении детей. Итогом дискуссий, в том числе на самом высшим уровне, стали изменения в федеральное законодательство. Появились обязательные возрастные маркеры, запретные темы — детская порнография, самоубийства и наркотики.

Отечественное телевидение стало целомудреннее, книги сомнительного содержания продаются исключительно в пластике, из интернета постепенно вымарываются похабные фотографии, рисунки, идет плодотворный мониторинг так называемых «групп смерти», по итогам которого сообщества, призывающие детей к суициду, блокируются. Разработан и одобрен совершенно не работающий, но нужный «закон о блогерах».

Выходка Виктории Одинцовой прогремела во всех социальных сетях, видео показали многие телеканалы, десятки сообщений на интернет-сайтах. На мой взгляд, по степени опасности для детей фото и видео модели точно такой же небезопасный материал, как сообщения о суициде и наркотиках или изображение детской порнографии.

В мир технологий слово без видео или фото практически ничего не стоит. Молодые люди в подтверждение своей смелости и «взрослости» на перегонки хвастаются экстремальными выходками, и продолжают брать новые высоты, ведь их предыдущий «подвиг» может кто-нибудь скоро повторить.

За последние 20-25 лет наша страна проделала огромный и скорый путь вперед. Совершенствует мир, за которым мы по разным причинам поспеть не можем, а в некоторых областях знаний волочимся позади. В разных государствах безопасность здоровья и жизни детей в интернет регламентируется специальными законодательными актами. В России действует несколько «молодых» федеральных законов, которые должны защитить детей от вредной информации, но, на мой взгляд, не хватает самого важного не сегодняшний день закона — «О социальных сетях».

В российском сегменте интернета представлены несколько отечественных и иностранных социальных сетей. «ВКонтанкте» — самая полярная в Санкт-Петербурге и в странах бывшего Советского Союза. Именно к этому сайту ежедневно приковано внимание миллионов детей и в меньшей степени взрослых. Думаю, у каждого есть страничка в «ВКонтакте», поэтому не буду перечислять весь функционал сайта.

Все социальные сети — и «Одноклассники», и «Фейсбук», и «Твиттер», остальные — работают по единому принципу, что позволяет юристам и заинтересованным специалистам выделить общие правила и собрать их в один закон. Для меня, специалиста по безопасности, важно, чтобы в закон не только охватывал все вопросы, возникающие при пользовании социальными сетями в интернете, но содержали точные дефиниции.

Например, закон должен один раз, но навсегда сказать, что можно делать в социальных сетях, а что нет, чтобы больше никогда не повторилась история с Евгенией Чудновец, которая получила тюремный срок, пытаясь найти виновного в издевательстве над ребенком.