В спа в Манчестере замораживают гениталии Стоимость процедуры - 50 фунтов стерлингов

В отеле Эйнскоу в британском Манчестере используют криотерапию для заморозки гениталий. Об этом сообщает The Mirror.

Процедуру, которая называется «Любовный туман», оказывает компания Cryotherapy UK. В ходе процедуры гениталии клиента покрывают жидким азотом, при температуре -160 градусов. Она доступна как для мужчин, так и для женщин.

В компании утверждают, что заморозка гениталий позволяет получить более сильные ощущения от секса из-за повышения уровня эндорфинов. Кроме того, процедура улучшает внешний вид половых органов. Ее стоимость — 50 фунтов стерлингов.