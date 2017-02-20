Все новости

20.02.17 / 18:52 Новости / Россия и мир

В спа в Манчестере замораживают гениталии

Стоимость процедуры - 50 фунтов стерлингов

Фото: mirror.co.uk

Фото: mirror.co.uk

В отеле Эйнскоу в британском Манчестере используют криотерапию для заморозки гениталий. Об этом сообщает The Mirror.

Процедуру, которая называется «Любовный туман», оказывает компания Cryotherapy UK. В ходе процедуры гениталии клиента покрывают жидким азотом, при температуре -160 градусов. Она доступна как для мужчин, так и для женщин.

В компании утверждают, что заморозка гениталий позволяет получить более сильные ощущения от секса из-за повышения уровня эндорфинов. Кроме того, процедура улучшает внешний вид половых органов. Ее стоимость — 50 фунтов стерлингов.

По материалам: ww.mirror.co.uk
Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2017