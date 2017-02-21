«Альпина» и «Азбука-Аттикус» остановили поставки в интернет-магазин «Лабиринт» Издательства отказались сотрудничества

«Альпина Паблишер» и «Азбука-Аттикус» остановили поставки книг в интернет-магазин «Лабиринт». Об этом во вторник рассказали представители издательств.

Как стало известно «Коммерсанту», компании отказались от сотрудничества из-за невыгодных условий. Совладелец издательской группы «Альпина» Александр Лиманский рассказал, что компания работала с «Лабиринтом» более десяти лет, однако условия сотрудничества приводили к низкой маржинальности.

По условиям «Лабиринта», издатели должны предоставлять интернет-магазину скидки и бонусы, и делать запасы книг на складе «Лабиринта» на шесть месяцев продаж. В «Альпине» рассказали, что после прекращения сотрудничества с интернет-магазином доход издательства вырос.

Генеральный директор группы «Азбку-Аттикус» Леонид Шкурович не исключил возможность возобновления сотрудничества с компанией. В настоящий момент издательство ведет переговоры с «Лабиринтом».

В 2015 году выручка «Лабиринта» составила более 6 млрд рублей. В холдинг «Лабиринт» входят интернет-магазин «Лабиринт», издательство «Лабиринт пресс» и сеть «Книжный лабиринт».