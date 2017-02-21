Президент «Алросы» покидает свой пост Жарков возглавлял компанию с апреля 2015 года

Президент «Алросы» Андрей Жарков написал заявление об уходе. Об это во вторник сообщил источник РИА Новости.

«Этот вопрос теперь должен рассмотреть наблюдательный совет компании. Пока он официально не вынесен на рассмотрение», — рассказал источник.

Андрей Жарков возглавлял компанию с апреля 2015 года. О его возможном уходе ранее сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники. По их данным, причиной ухода Жаркова из компании стали разногласия с министерством финансов и представителями акционеров РФ и Якутии. Пост главы «Алроса» может занять бывший глава «Согаза» , сын экс-руководителя администрации президента России Сергей Иванов-младший.